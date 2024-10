Ex-deputado Daniel Silveira é autorizado a cumprir pena em regime semiaberto

Daniel Silveira foi condenado em 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão por estimular atos antidemocráticos e por ataques aos ministros do STF e a instituições do país. Além da pena de prisão, Silveira enfrentou outras sanções, como a perda do mandato, a suspensão dos direitos políticos e a imposição de uma multa de R$ 212 mil.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a progressão de pena do ex-deputado Daniel Silveira para o regime semiaberto. A decisão foi baseada na avaliação de que Silveira atendeu aos critérios necessários, incluindo bom comportamento e o cumprimento de parte da sua condenação.

