Encerram hoje inscrições de concursos do IBGE para mais de 200 mil vagas

O prazo para inscrições de dois editais de processos seletivos do IBGE termina nesta quarta-feira (29). Ao todo, serão oferecidas 206.891 vagas temporárias para o Censo 2022, sendo 183.021 vagas para a função de Recenseador e a taxa de inscrição é de R$ 57,50; 18.420 vagas para a função de Agente Censitário Supervisor, com salário de R$ 1.700 e a taxa de inscrição de R$ 60,50, além de 5.450 vagas para a função de Agente Censitário Municipal com salário de R$ 2.100 e taxa de inscrição de R$ 60,50. Os interessados podem se inscrever no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora dos processos seletivos, até as 16h desta quarta no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21.

