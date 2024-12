Empresas têm até dia 31 de janeiro para aderir ao Simples Nacional

Dia 31 de janeiro, essa é a data limite para microempreendedores individuais e empresas de micro e pequeno porte ingressarem no Simples Nacional. Nesse mesmo dia, termina o prazo para aqueles que forem excluídos do Simples reingressar no sistema. São cerca de 1,5 milhão de contribuintes que receberam o Termo de Exclusão, enviado entre 30 de setembro e 4 de outubro, mas não regularizaram os débitos. Para isso, é preciso renegociar as dívidas. Quem regularizou, não precisa se preocupar porque já permanece no Simples automaticamente.

