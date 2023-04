Em teste da Moderna, vacina contra câncer de pele apresenta progresso

Um teste feito pela Moderna mostrou que a vacina contra o câncer produzida pela empresa ajudou a prevenir recaídas em pacientes com melanoma, segundo resultados de um teste intermediário do laboratório.

De acordo com o estudo, um total de 79% dos pacientes com câncer de pele de alto risco que receberam a vacina personalizada da Moderna e a imunoterapia Keytruda da Merck & Co. estava livre da doença em 18 meses. Somente com a imunoterapia, a recuperação foi de 62% dos pacientes que participaram do teste, disseram os pesquisadores responsáveis neste domingo (16).

Feito com 157 pessoas, o estudo oferece evidências mais fortes de que essas vacinas podem beneficiar pacientes com câncer. “Estou bastante encorajado com o fato de que isso abrirá um novo conjunto de testes”, disse Jeffrey Weber, investigador sênior do estudo e vice-diretor do Perlmutter Cancer Center da NYU Langone Health.

A Moderna e a Merck querem expandir as pesquisas para outros tipos de tumor, como câncer de pulmão de células não pequenas. Ainda neste ano, as empresas querem realizar um estudo maior para testar a segurança e eficácia da vacina no tratamento de melanoma de alto risco.