Dramaturgo Zé Celso morre aos 86 anos

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi causado após um curto-circuito no ar condicionado. Entretanto, o apartamento segue interditado até que seja feita uma perícia mais minuciosa.

Celso estava internado na UTI do Hospital das Clínicas desde terça (4), após sofrer queimaduras devido a um incêndio em seu apartamento. Ele estava dormindo quando a casa pegou fogo. Zé teve 60% do corpo queimado. Além dele, na casa estavam seu marido Marcelo Drummond, e os atores Victor Rosa e Ricardo Bittencourt, mas nenhum deles sofreu queimaduras.

