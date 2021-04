Dr. Jairinho é indiciado por tortura contra filha de ex-namorada

O vereador Dr. Jairinho foi indiciado por tortura contra a filha da ex-namorada. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (30), pela Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro após a conclusão do inquérito que apurava as agressões contra a criança.

"Essa investigação surgiu no bojo do caso Henry. A responsável legal por uma criança, que entre os anos de 2010 e 2013, sofreu agressão comprovada pela investigação. A época, essa criança tinha entre 3 e 5 anos. Essa criança sofreu uma série de violências e até tortura", disse o delegado Felipe Curi, diretor do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE).

De acordo com o UOL, os crimes aconteceram entre 2010 e 2013, quando a vítima tinha de 3 a 5 anos. A criança confirmou as agressões depois que a mãe e a vó denunciaram o parlamentar à polícia.

A polícia pediu a prisão preventiva do vereador. Se condenado, a pena de Jairinho pode chegar a oito anos.