Dr. Jairinho sai do isolamento e começa a cumprir pena em cela comum

A ala aberta do presidio, conhecido como Bangu 8, tem capacidade para 140 pessoas e todos tem diploma de ensino superior. No mesmo local estão presos da Lava Jato, e até o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral.

O vereador Dr. Jairinho, deixou na tarde desta quinta-feira (29), o isolamento da cadeia Presídio Pedrolino Werling de Oliveira, no Complexo de Gericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro, e agora irá cumprir pena em cela comum.

