Concurso dos Correios tem gabarito divulgado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato ao concurso dos Correios já pode acessar os gabaritos preliminares no site do IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação).

O gabarito preliminar pode ser acessado no site da organizadora (https://www.ibfc.org.br/menus/home.html). Em seguida, o candidato precisa acessar "Gabaritos preliminares / Cadernos de questões" e fazer o login com seu CFP e sua senha.

O prazo para interposição de recurso será entre esta segunda-feira (16) e terça (17), das 10h do primeiro dia às 17h do último dia.

O período para correção de dados cadastrais no site do IBFC será das 10h desta segunda até as 17h de quarta-feira (18).

Para o cargo de carteiro, 1,5 milhão de candidatos se inscreveram para as 3.099 vagas, que exigem o ensino médio completo.

Já para as 412 vagas abertas para o cargo de analista, que requer ensino superior completo, havia um total de 111 mil inscritos. As duas categorias têm 10% das vagas reservadas a pessoas com deficiência, e 30%, a pessoas negras ou indígenas.

As vagas para o cargo de nível médio têm salário inicial de R$ 2.429,26 com a soma de um vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1.400, resultando em remuneração mensal de aproximadamente R$ 4.000.

O salário inicial para os cargos de nível superior é de R$ 6.872,48, mas a remuneração total chega a R$ 8.500 considerando o vale alimentação/refeição.

A cidade de Salvador, na Bahia, registrou a maior concorrência de todo o edital para a vaga de carteiro. Cada vaga era disputada por 17.617 candidatos.