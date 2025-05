PGR solicita prisão domiciliar para Fernando Collor por razões médicas

De acordo com a defesa, Collor apresenta comorbidades severas que requerem cuidados constantes, os quais não poderiam ser plenamente atendidos no sistema prisional. A PGR reconheceu a excepcionalidade da situação e destacou que o ex-presidente deve receber as medidas protetivas adequadas por parte do Estado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.