Com medo do serial killer Lázaro, grávida dorme em carro próximo a policias

Uma grávida dormiu, com os filhos, dentro do próprio carro em frente a uma base da polícia com medo de ser atacada pelo serial killer Lázaro.

De acordo com o R7, uma força-tarefa da polícia está atuando para tentar localizar o homem que é suspeito de matar seis pessoas da mesma família em Ceilândia, no Distrito Federal.

A polícia entra, neste domingo (20), no 12º dia de buscas por Lázaro com policiais militares, civis e federais em regiões do cerrado de Goiás e do Distrito Federal. Além dos 270 agentes públicos, o cerco a Lázaro inclui o uso de um drone da PF (Polícia Federal) com uma câmera termal, capaz de detectar diferenças de temperatura, cães farejadores especialmente treinados, além de blitze nos veículos que circulam pela região e até policiais especialmente treinados em ambiente de caatinga e cerrado.