Lázaro teve 'transferência urgente' decretada 5 dias antes de fugir da prisão

Na ocasião, ele trocou tiros com os agentes, caiu do veículo, mas mesmo assim, conseguiu escapar pela mata. Desde então, ele desapareceu, até matar a família de Ceilândia no último dia 8 de junho.

Na época, o documento estabelecia o prazo máximo de 30 dias para que a transferência fosse feita, mas Lázaro fugiu bem antes disso. Ele e outros quatro detentos deixaram o presídio por um buraco no teto no dia 23 de julho daquele ano.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.