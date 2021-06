Bolsonaro diz que serial killer Lázaro 'estará no mínimo atrás das grades'

As buscas por Lázaro entram hoje (20), no 12° dia. A força-tarefa utiliza drones, helicópteros e cães para tentar achar o criminoso, mas até agora ele segue escapando. Ontem Lázaro chegou a ser visto por policiais em uma gruta, porém, conseguiu fugir e despistar os agentes.

“Aos policiais que estão na captura do marginal Lázaro, que tem levado terror ao entorno de Brasília: sabemos que esse bandido tem certa prática em andar na mata sem deixar vestígios, mas sabemos também que nossos policiais, além da coragem, são tenazes e não descansarão enquanto não cumprirem essa missão. Boa sorte a todos. Tenho certeza que brevemente ele estará no mínimo atrás das grades”, afirmou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.