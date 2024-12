CNU: prazo para candidatos reintegrados enviarem títulos termina hoje

Os candidatos que não concordarem com a nota preliminar poderão entrar com recurso nos dias 15 e 16 de janeiro.

Já os candidatos que não enviarem a documentação até as 23h59 desta quinta-feira receberão nota zero nessa avaliação, que não é eliminatória.

O envio dos documentos deve ser feito na área do candidato, no site do CPNU, acessível por meio do portal único de serviços digitais do governo federal, o Gov.br.

