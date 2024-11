Chefe é condenado a 14 anos por morte de funcionário adolescente

Leilton de Araújo Amorim foi condenado pelo Tribunal do Júri de Brasília a 14 anos e 3 meses de prisão pela morte de um funcionário de 17 anos em um acidente de trânsito ocorrido em 2021.

O jovem, transportado no porta-malas do carro de Leilton após uma festa, foi arremessado para fora do veículo durante um acidente causado por alta velocidade e direção sob efeito de álcool. A vítima não resistiu aos ferimentos.

Leilton foi condenado por homicídio qualificado pelo perigo comum e por fugir do local do acidente. O juiz Caio Todd destacou a gravidade do caso, considerando a idade da vítima e o “dever de cuidado” que o réu tinha como chefe.

A sentença prevê regime fechado, sem possibilidade de substituição por penas alternativas. Apesar de ter direito a recorrer, Leilton teve a prisão imediata decretada com base em decisão do STF.

O acidente

Em fevereiro de 2021, Leilton, após consumir álcool em uma festa de aniversário, transportou sete pessoas em um carro. A vítima estava no porta-malas, sem itens de segurança. Durante o trajeto, o motorista perdeu o controle do veículo, que capotou. A imprudência e a lotação excedente contribuíram para o desfecho fatal.