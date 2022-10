Casal em lancha se depara com suruba de sucuris na beira de rio; vídeo

No período de reprodução, as fêmeas liberam feromônios, o que atrai os machos para o acasalamento, como mostra no vídeo. Entretanto, apenas um irá conseguir acasalar com a sucuri.

"Olho o tamanho da criança", disse Vanderlei Cortez, 53, ao lado da esposa Lúcia Ferreira, 55, que diz estar com medo da proximidade com os animais.

Um casal se deparou com uma 'suruba de sucuris' na beira do Rio Paraná, em Altônia. Um vídeo feito por eles e compartilhado nas redes sociais mostra várias sucuris emaranhadas.

