Casa é arrancada pelo vento e vai parar em cima de carro durante temporal em SC





Uma casa de madeira foi arrancada pelo vento e caiu sobre um carro em Barra Bonita (SC), durante chuva de granizo e ventos fortes. Ninguém se feriu, pois os moradores não estavam no local.

O município, o menos populoso do estado, com 1,6 mil habitantes, teve cerca de 40 casas afetadas, com destelhamentos, quedas de árvores e postes, deixando várias residências sem energia. A Defesa Civil estima que os ventos tenham ultrapassado 80 km/h, aguardando laudo oficial. O registro ocorreu nesse sábado (20).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas laranja e amarelo para chuvas intensas em Santa Catarina entre domingo e segunda-feira, com previsão de queda de temperatura. A cidade ainda avalia decretar situação de emergência.