Cantora de forró, Rita de Cássia morre aos 49 anos

Rita de Cássia ficou conhecida pelas composições "Meu Vaqueiro, Meu Peão", "Saga de um Vaqueiro" e "Jeito de Amar". Ela se tornou uma das principais compositoras do forró e teve músicas gravadas por bandas e artistas como Mastruz com Leite, Amelinha, Aviões do Forró e Frank Aguiar.

