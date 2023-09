Cadáver que veio do Marrocos para o Brasil em contêiner passa por exame para identificação

O cadáver encontrado no contêiner que veio do Marrocos para o Brasil passa por exames para identificação. O corpo foi encontrado no dia 14 deste mês em um terminal do Porto de Santos / SP.

O corpo passa por exame necroscópico e de DNA no Instituto Médico Legal (IML) e é do sexo masculino. Os testes irão ajudar a identificá-lo por meio de papiloscopia e da arcada dentária.

De acordo com a Polícia Federal, que investiga o caso, o navio que transportava o contêiner partiu do Porto de Tânger, no Marrocos, e atracou em Santos no dia 10 de setembro.

Mesmo declarado vazio, o contêiner passou por scanner, que é um procedimento obrigatório, momento em que as imagens revelaram a silhueta de uma pessoa.