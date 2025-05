Brasileiros no exterior podem solicitar informações pelo Meu INSS; saiba como

Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, há cerca de 4,9 milhões de brasileiros residentes no exterior. Mesmo longe do país de origem, esses cidadãos podem se manter bem informados sobre seus benefícios por meio do Meu INSS (aplicativo ou site), em que é possível obter informações relacionadas ao pagamento e ao vínculo com o regime previdenciário brasileiro, entre outros serviços.

Vale lembrar que, para pedir benefícios, o cidadão que mora em outro país com o qual o Brasil tem Acordo Internacional de Previdência Social firmado, deve sempre procurar a Instituição de Previdência (organismo de ligação) do país acordante.

Além das praticidades que a plataforma Meu INSS disponibiliza ao cidadão, o INSS, por meio dos acordos internacionais, facilita o recebimento de valores pelos segurados e dependentes que moram em outros países, com o pagamento do benefício mensalmente em suas contas bancárias, a partir do pedido.

Saiba como;

Clique aqui para saber mais sobre como solicitar benefícios do INSS para quem mora no exterior. (link: https://www.gov.br/inss/pt-br/assuntos/saiba-como-solicitar-beneficios-do-inss-para-quem-mora-no-exterior-1)

Os detalhes de cada um dos acordos, países signatários e mais informações sobre o tema podem ser acessados pelo link (https://www.gov.br/inss/pt-br/direitos-e-deveres/acordos-internacionais).