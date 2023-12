Brasil envia blindados para reforçar fronteira com a Venezuela; saiba motivo

Uma estimativa aponta que a Guiana tenha reservas de 11 bilhões de barris de petróleo, sendo que a parte mais significativa está no mar, perto de Essequibo. Mas a Venezuela afirma ter direito sobre o território com base em documentos internacionais resultando na disputa dos dois países.

O Brasil vai enviar 28 veículos blindados e uma tropa de 150 soldados do Exército para a região da fronteira com a Venezuela após o governo venezuelano disputar com a Guiana o território de Essequibo, que é disputado entre os paízes há mais de 100 anos.

