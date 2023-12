Brasil é o país com mais homicídios do mundo, segundo a ONU; veja ranking

O total de homicídios registrados no ranking são de 458 mil, e desse total, 81,1% dos casos, as vítimas eram homens.

A Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou, nessa sexta-feira (8), o ranking dos 10 países com mais homicídios no mundo, e o Brasil lidera a lista com mais de 45 mil casos em 2021.

