Brasil, Colômbia e México pedem divulgação de atas na Venezuela

As controvérsias sobre o processo eleitoral devem ser dirimidas pela via institucional. O princípio fundamental da soberania popular deve ser respeitado mediante a verificação imparcial dos resultados.

COMUNICADO | Os governos do Brasil, Colômbia e México felicitamos e expressamos nossa solidariedade com o povo venezuelano, que compareceu massivamente às urnas em 28 de julho para definir seu próprio futuro.

Em uma nota conjunta, nesta quinta-feira (1º), os governo do Brasil, Colômbia e Médico pediram a divulgação das atas eleitorais na Venezuela. Os países também pedem que o impasse em torno das eleições seja resolvido pela via institucional.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.