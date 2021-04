Babá depõe de novo e diz que mentiu a pedido da mãe de Henry Borel

A mulher também revela que a avó materna do menino e a irmã de Jairinho sabiam das agressões. Ao fim do depoimento, Thayná deixou a delegacia do Rio de Janeiro escondendo o rosto e sem falar com os jornalistas.

Ela disse ainda que a empregada da casa também teve que fazer o mesmo. De acordo com a advogada dela, Priscila Sena, Thayná revelou dois episódios de agressões de Jairinho à Henry, porém, em nenhum deles ela viu de fato as agressões, apenas supõe que elas aconteceram porque o garoto reclamava de dores depois.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.