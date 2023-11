Após dias de angústia, brasileiros conseguem cruzar fronteira e deixar Faixa de Gaza

O grupo de brasileiros que aguardava permissão para cruzar a fronteira entre a Faixa de Gaza e Egito, conseguiu fazer a travessia pelo no Portal de Rafah, na manhã deste domingo (12).

Segundo o Governo Federal, a lista original continha os nomes de 34 pessoas, entre brasileiros e familiares palestinos, mas duas delas desistiram de vir para o Brasil nos últimos minutos.

“O grupo de 32 brasileiros e familiares já se encontra em território egípcio, onde foi recebido por equipe da embaixada do Brasil no Cairo, responsável pela etapa final da operação de repatriação. Duas pessoas do grupo que constava da lista original, de 34 nomes, desistiram da repatriação e decidiram permanecer em Gaza”, diz a publicação do Itamaraty, no X.

Após o cruzamento da fronteira, o grupo embarca em um ônibus fretado pelo Governo Federal. Todos vão seguir viagem até o aeroporto Al Arish, no Egito, onde a aeronave VC2, da Presidência da República, aguarda o grupo.

Porém, o embarque só deve acontecer nesta segunda-feira (13), por conta das condições climáticas no local, que não são favoráveis para voos no momento.

Na chegada ao Brasil, o Governo Federal já tem uma operação de acolhimento montada. Em complemento ao apoio que terão de suas famílias no Brasil, eles terão à disposição serviços de abrigo, documentação e alimentação, além de apoio psicológico, cuidados médicos e imunização. Ficarão dois dias hospedados em Brasília.

“Alguns brasileiros já têm destino certo porque têm familiares aqui, então serão deslocados para esses locais. Uma parcela significativa, quase a metade do grupo, não tem onde ficar, mas o Governo Federal já disponibilizou, através do Ministério do Desenvolvimento Social, um local onde essas pessoas ficarão acolhidas. Vai ser no interior de São Paulo”, afirmou Augusto de Arruda Botelho, secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça.

Durante o período em Gaza, os brasileiros tiveram acompanhamento diário da diplomacia brasileira. Receberam recursos para garantir alimentação, água potável, gás de cozinha e medicamentos, tiveram acesso a atendimento médico e psicológico de forma online.

Segundo o governo, também foram estabelecidos em residências alugadas pelo Governo Federal em Khan Yunis e Rafah e fizeram deslocamentos seguros em ônibus fretados pela representação brasileira em Ramala. Tanto os veículos quanto os imóveis eram identificados e informados às autoridades de Gaza e de Israel para evitar bombardeios.

Com a chegada do grupo ao Brasil, a Operação Voltando em Paz terá transportado um total de 1.477 passageiros, além de 53 animais domésticos. Três aeronaves da Força Aérea Brasileira e duas da Presidência da República foram utilizadas.