Agente do IBGE desaparece após discutir com homem em comunidade

Uma agente do IBGE, identificada como Cynthia Santos Brande, desapareceu na comunidade Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, após ser vista discutindo com um homem no local. A vítima não voltou para casa e não faz mais contato com a família há 7 dias.

Cyntia era recenseadora há 2 semanas e segundo o pai, no dia em que sumiu a mulher saiu de casa para fazer uma pesquisa no local e lá teria se desentendido com um homem.

Testemunhas que passavam pelo local e presenciaram a briga foi quem relataram asa características do homem para a polícia.

O IBGE, porém, refuta a tese de que Cyntia estaria trabalhando na ocasião da discussão. Isso porque, segundo o pai, o aparelho usado nas pesquisas foi deixado em casa no referido dia.

O IBGE explicou que o equipamento é fundamental para a pesquisa e pode ser rastreável. Independente disso, a polícia tem feito buscas na comunidade, mas até o momento, nenhum sinal da recenseadora foi encontrado.