Adolescente morre após levar choque no momento que jogava no celular

Um adolescente de 15 anos morreu na noite de quarta-feira (23) após levar choque no momento em que estava jogando no celular, dentro de um restaurante localizado na praia no leitora do Piauí.

Segundo apuração de um site do sistema Globo, Luigi Nascimento Sousa Sodré estava jogando com o celular carregando e sofreu uma descarga elétrica, que resultou na sua morte.

A perícia criminal informou ao site que o jovem havia saído do mar, estava com roupa de banho e sem camisa, e que pode ter sofrido choque devido à alta tensão e não somente por causa da corrente elétrica. "Entre 120 e 1200 volts é causado um fenômeno parecido com o de um desfibrilador e isso leva à parada cardíaca e asfixia”, explicou o perito.