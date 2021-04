Viih Tube revela a Thais que 'tirou' Juliette de seu pódio: 'me irrita'

A única que defende a Juliette e apoia ela, é a Camilla isso é fato, enquanto Viih e Thaís só menosprezam, debocham e agem de falsidade com Juliette, Camilla sempre tá do lado dela, e mesma já disse que Juliette tá no seu pódio, parem fakes brigas!! pic.twitter.com/3CqPLnGxH7

Thais comparou a amizade que Viih tem com Juliette com a Pocah, que não são tão próximas assim.

Mais uma vez, Thais criticou a ‘amizade’ de Viih Tube com Juliette. As duas estavam deitadas no Quarto do Líder nesta quarta-feira (7) quando a cirurgiã-dentista chamou a youtuber para falar no assunto. "É muito nítido que o João é muito mais seu pódio", disse.

