Juliette ultrapassa Viih Tube e é a participante mais seguida no Instagram

Fênomeno dentro do BBB21, Juliette Freire se tornou a participante mais seguida no Instagram com 18,6 milhões de seguidores.

A paraibana, que entrou no reality como ‘Pipoca’ e cerca de 3 mil seguidores, superou Viih Tube, que entrou no BBB no grupo camarote. Até hoje de manhã, Juliette conquistou 18.663.847 seguidores contra Viih que possui 18.574.471.