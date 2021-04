Thaís reclama para Viih Tube: 'A Juliette às vezes pressiona sua cabeça'

Após a formação do décimo paredão do "BBB 21" (TV Globo), que tem Caio, Gilberto e Rodolffo, Juliette tentou falar para Viih Tube que acha injusta a "perseguição" de Caio nela. Juliette disse que o goiano não está sendo honesto com ela e a youtuber disse que está sim. A conversa acabou com a maquiadora pedindo para ela respeitar o que estava sentindo e Viih pedindo para encerrar o assunto.

