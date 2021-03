Viih Tube e Sarah caem no choro e Juliette não consegue segurar o riso

A volta de Carla Diaz do paredão falso causou fortes efeitos nos brothers do BBB 21 e em meio à choradeira de Viih Tube e Sarah, Juliette se destacou ao não segurar a risada. As loiras estavam seguras de que Carla Diaz saiu do programa por ter errado e que, portanto, o pensamento delas sobre o jogo estava certo. Mas com a volta da atriz, tudo mudou.

Viih foi consolada por Juliette no quarto cordel. Sarah chegou em seguida: “Posso deitar com vocês aí também? Já chorei horrores, tô com a cara toda inchada”. João ficou sem entender o motivo do choro das sisters :"O que tá acontecendo, tá todo mundo chorando" . As duas se abraçaram, chorando, e Juliette não aguentou: “Minha gente, eu vou rir, desculpa”. A sister cobriu o rosto com um lençol para esconder a risada.

sarah e viih tube chorando e a juliette rindo SOCORRO EU AMO ESSA MULHER #BBB21 pic.twitter.com/mHQUUOtGIj — (@cubanastyles) March 11, 2021

Viih lembrou: “Eu chamei ela de chatinha”. "Eu quero rir, tá muito engraçado esse programa" disse Juleitte. Sarah, que disse a Carla que não se lembra o que disse sobre ela, afirmou: “Eu chamei ela de várias coisas, falei que ela se fazia de santa”.

Em seguida, Viih Tube também lamentou não ter dado ouvidos a Juliette: . “Eu tô mal por não ter te valorizado e por não ter sido justa com você. Tô mal por não ter te ouvido, por me achar a dona da razão, por ter tido uma visão curta e por você ter sempre estado ali para mim e eu não ter estado para você. Eu tô muito mal, Ju”.

Ontem, Viih Tube, Sarah e Gil se juntaram para fazer críticas a Juliette em uma “DR” coletiva. Juliette tentou expor o seu lado, mas percebeu que seria o próximo alvo dos colegas após a “saída” de Carla.

Antes de Sarah chegar no quarto cordel nesta quinta, Viih contou que teme ser vista como ingrata e julgadora com a volta de Carla. “Eu simplesmente tava com uma opinião formada (sobre ela). Eu tô triste de ter precisado chegar ao ponto de só por um fato do paredão falso ela perceber isso. Eu fui ingrata. Eu sou às vezes e fui agora".