BBB21: Sarah chora com Gil após volta de Carla: ‘tenho medo'

Sarah e Gil cagando de medo, sarah chega chorar dizendo q está com medo da opinião do público, tadinha mal sabe ela da metade ... Gente a Sarah / até o Projota /

Após pedir desculpas a Carla, Sarah revela a Gil na academia que está com medo. “Não tô preocupada com o que Carla está pensando. Minha preocupação é o público. Não vou ficar forçando amizade com ela, mas tenho medo. Não vou mentir: tenho medo. Tô com medo… Que doideira. A gente não porque a gente julga mesmo. (…) Eu sei que a gente não falou nada que fosse pra tirar a gente daqui. Mas eu não sei eles (Caio e Rodolffo) falaram por trás”, disse Sarah afirmando estar preocupada com Caio e Rodolffo.

Gilberto e Sarah não param de demonstrar preocupação após o retorno de Carla Diaz do paredão falso. O economista já dar com certa a ida ao paredão e teme ser rejeitado pelo público.

