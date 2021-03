BBB21: Gil teme que Carla conte a Juliette que ele detonou 'amiga'

O economista teme ser indicado ao paredão e tentou justificar as críticas à Juliette: "Falei da Juliette porque estava magoado, aí falei mesmo. Falei com algumas pessoas para conversar”, disse.

Assim que Carla se revelou para os brothers, Sarah, Gilberto, Caio e Rodolffo foram para o quarto do líder. O economista se mostrou muito preocupado pelo fato do grupo ter falado mal de Juliette nos últimos dias.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.