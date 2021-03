Declaração de Arthur pra outra e mais; saiba o que Carla não viu no quarto

Carla Diaz ganhou a chance de poder assistir o que se passa no BBB21 após o paredão falso da última terça-feira (9), mas a sister perdeu conversas importantes no quarto secreto.

Logo após a eliminação falsa, Carla ainda seguia para o quarto secreto quando Rodolffo comentou que a saída da sister mostrava “quem estava na verdade”. O sertanejo ainda comemorou a eliminação afirmando que “a meta do líder foi cumprida”.

Carla também não viu Arthur comemorando “a decisão do público”: “Eu não estou errado”, disparou.

Ontem de manhã, enquanto a sister dormia, ela também perdeu o crossfiteiro dizendo que a saída dela tinha dado “um gás”. “epois do paredão de ontem, eu percebi que sair daqui como só um participante eu não vou. Alguma coisa eu fiz aqui dentro. Isso deu uma tranquilidade. Deu um gás”, disparou.

Carla também não viu Juliette reafirmando seu apoio a sister em conversa com Viih Tube, Sarah e Gilberto no quarto. “la podia estar toda errada que eu não podia abandoná-la. Ela olhava com olhar de socorro. Eu, como mulher, ia virar as costas para uma mulher só porque ela podia estar errada? (...) Vou estar com ela, se depois ela estiver errada eu vou pelo menos acolher a dor dela. Não me arrependo um pingo. Eu morro, saio desse programa, mas não abandono uma mulher quando ela esta vulnerável. Pode votar em mim por causa disso”.

A sister que só tinha 6 cards para ouvir as conversas economizou as fichas durante a festa e não viu Arthur dizendo que é apaixonado por outra em conversa com Fiuk. O ator disse: “Você não supera mesmo! Você tem problema em superar. Tem seis semanas que você não me supera”, alfinetou.

O crossfiteiro então disparou: “Tem seis ano que eu tô apaixonado. Eu tô falando de amor”. Vale lembrar que Arthur já disse estar solteiro há 5 anos.

Hoje mais cedo, Carla ganhou mais um card da produção para usar antes de voltar para casa.