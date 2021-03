Vídeo: Juliette faz pedido inusitado a Fábio Jr: 'vou cair durinha'

Gilberto falando de Fabio Jr com Fiuk e Juliette sobre comentar foto no Instagram. Gilberto diz: "Comenta uma minha também. Mainha é tua fã e te ama." #TeamGil #BBB21 Video: Reprodução / Globoplay / Gshow pic.twitter.com/i24p7ZfaNa

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.