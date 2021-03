Lumena se surpreende com recorde na eliminação de Karol Conká; vídeo

Ana Clara revelou o recorde de rejeição de Karol, que deixou o programa na semana passada com 99,17% de rejeição. Lumena levou as mãos ao rosto e disse estar "chocada".

Após ser eliminada do BBB21, nesta terça-feira (02), Lumena participou do "Rede BBB" e ficou surpresa ao descobrir o recorde de votos que Karol Conká recebeu em sua eliminação.

