Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta após se recuperar da Covid-19

“Nós vencemos. Vencemos porque vocês oraram muito por mim. Pelas centenas de mensagens de amigos, por ter uma equipe médica que cuidou de mim com muito amor. Essa equipe de enfermagem que mais cuidou com muito amor . Obrigado meus velhos amigos e doutores David Uip e Roberto Kalil. E agradecer finalmente mais uma vez a Deus. E minha família. Bendito aquele que tem vocês. Minha esposa Renata, meus filhos e netos! Estou de volta!!!!”, afirmou Nóbrega em uma publicação nas redes sociais.

O apresentador do programa "A Praça é Nossa", Carlos Alberto de Nóbrega, de 84 anos, teve alta nesta terça-feira (02) após ficar 10 dias internado com Covid-19, em um hospital de São Paulo. Ele foi hospitalizado em 20 de fevereiro ao lado da esposa, Renata Domingues de Nóbrega, ela também foi diagnosticada da doença e está curada.

