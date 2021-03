Veja vídeo: Carla Diaz ouve Gil falar mal de Juliette: 'falso'

A atriz Carla Diaz está surpresa com as conversas que tem assistindo no quarto secreto após ser eliminada no paredão falso do BBB21, nesta terça-feira (09). Ao ouvir Gil falando mal de Juliette, a atriz colocou as placas de "falso" e "agente duplo" no brother. Na sequência, ela se questiona: "Eu sou lenta, mas será que eu sou Líder? Tiago! Me ajuda, Tiago!".

Ela continuou assistindo Rodolffo, Caio, Sarah e Gilberto criticarem Juliette. O fazendeiro chega a dizer que a paraibana tem chance de sair do reality a depender de quem enfrentar no Paredão. Mais cedo, a atriz também ouviu do mesmo cômodo que Viih Tube votou na sua amiga Pocah.

"A Juliette é coração", opina a atriz. Em seguida, Sarah diz que tem preguiça da paraibana no jogo, e os brothers avaliam negativamente a atitude dela em "cobrar" atenção de Viih Tube após o último Jogo da Discórdia.

"Gente, que feio isso...", lamenta Carla.