Carla Diaz segue no jogo após ser eliminada no paredão falso do BBB21

No paredão falso desta terça-feira (09), a atriz Carla Diaz foi a mais votada com 62,40% e foi direto para o quarto secreto do reality. Ela enfrentou o namorado Arthur, Caio e João, que tiveram 1,28%, 8,25% e 28,07% respectivamente.

Ao sair do confinamento, a atriz discursou: "Quero dizer que eu amei estar aqui com vocês, foi uma experiência incrível, a melhor da minha vida (...) Desculpem minha sinceridade as vezes".

Agora Carla seguirá para o quarto secreto, onde terá sinal de TV, mas sem som. Quando a atriz quiser ouvir o diálogo ou a ação que estiver acontecendo na casa, poderá usar uma ficha de 2 horas de duração. Durante sua permanência no quarto, ela terá 6 cards para gastar e ainda, além de ir para um quarto secreto, vai poder vetar alguma decisão do anjo, seja discordar de quem o anjo escolher para cumprir o castigo do monstro ou de quem ele for imunizar.