Arthur cai no choro ao desabafar sobre Carla Diaz com Projota

No paredão falso (sem saber) com Carla Diaz, Caio e João Luiz, Arthur desabou no choro nesta terça-feira (9), ao se abrir mais em uma conversa com Projota.

“Cometi os erros que eu falei que não ia cometer aqui dentro. Odeio assumir que eu tenho medo mané”, disse. Questionado sobre o que ele tem medo, respondeu que teme ser prejudicado na sua profissão com a repercussão das suas atitudes no programa: "Sei lá, não tanto o fato de sair, mas o que vai ter la fora. Eu entrei aqui sendo um p*ta profissional no que eu fazia".

Fica firme aí

pic.twitter.com/6oGjbLiHH1 — Arthur Picoli (@arthurpicoli) March 9, 2021

Projota seguiu o aconselhando e depois Arthur desabafou sobre a conversa que teve com Carla, além de falar sobre a quantidade de placas negativas que recebeu: "Se eu não sair é um sinal para eu arrumar as coisas aqui dentro. Se eu sair é porque eu estava errado"..

Arthur também admitiu que tem problemas mas que nunca fez terapia e que sempre resolveu bebendo.

arthur desabou quando o projota falou da carla. pic.twitter.com/SFHN9TdwRY — memorial carthur BR (@mundinhobbbbr) March 9, 2021

Em outro momento, o brother afirmou: “Eu tentei ajudar e ferrei o rolê todo. Sugeri de se afastar, ela não quis, fiz sozinho pra ajudar ela e estraguei tudo (...) mas isso não diminui o tanto que gosto dela aqui, o quanto ela é minha prioridade”, disse.

Projota consola o crossfiteiro, afirmando que ele ainda tem tempo de mudar e deixar de lado a casca de ‘durão’. O rapper falou sobre como Carla demonstra que gosta do brother. “Toda vez que ela me vê, ela vem perguntar de você”.