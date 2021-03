Arthur é o menos votado no paredão falso e ganha voto com peso 2 no BBB21

O casal enfrentou João e Caio na berlinda. João ficou em 2º lugar com 28,07% e Caio teve 8,25% dos votos, assim terão passe livre para a prova do líder da próxima quinta-feira (11) e não poderão ser vetados pelo líder da semana, o cantor sertanejo Rodolffo. Arthur e Carla também terão a chance de participar da prova sem serem vetados.

A atriz Carla Diaz foi a mais votada pelo público e recebeu 62,40% dos votos para ir para o quarto secreto do BBB21, nesta terça-feira (09). O instrutor de crossfit, Arthur foi o menos votado, com 1,28% dos votos, e ganhou direito a um voto que terá peso 2, que ele poderá usar no prazo de duas semanas.

