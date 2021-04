Vaga para dummy do BBB; veja os requisitos

Os dummys do Big Brother sempre chamam a atenção do público quando aparecem na telinha durante o programa. Eles fizeram tanto sucesso nessa temporada que o Sistema Globo brincou no LinkedIn e divulgou os requisitos necessários para ser um assistente do reality.

"Boatos que a busca por "vaga para ser dummy" aumentou 235% nesse big dos bigs", dizia a publicação.

"Se liga: para ser um super ajudante do Big Brother tem que dançar, botar os brothers e sisters na linha dando aquele esporro de respeito quando necessário [sempre] e aturar o povo cantando em prova de resistência", continuava a mensagem, que também foi publicada no Instagram do departamento de recrutamento da emissora.