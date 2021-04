Viih Tube planeja atender Big Fone e indicar Thais ao paredão

Preocupada com o fato do líder Caio mandar sua ‘melhor amiga’ diretamente ao paredão sem chance de bate-volta, Viih Tube bolou um “plano” durante a festa do BBB 21. A sister contou que caso o Big Fone toque, irá tentar atender e indicar a própria Thais ao paredão. A ideia de Vitória é que a sister não seja mais voto do líder e assim tenha chance de fazer a prova bate e volta, podendo escapar da berlinda.

"Amiga, eu tive uma ideia... Se eu conversar com o Caio amanhã e ele falar que vai pôr você. E aí, se eu atender o Big Fone e for para colocar alguém no Paredão, eu der para você e daí você tem (Prova) Bate e Volta. Mas eu só vou fazer isso se ele me confirmar que daria para você. Aí, provavelmente, vai ser eu a próxima pessoa. Mas se uma de nós se salvar, vai ser bom... Seria ótimo", disse a loira.

Thais aprova a ideia da amiga. "Muito boa ideia, minha jogadora".

"Vamos pensar amanhã. Você é boa no Bate e Volta". Logo, Thaís fala das vezes em que participou da prova para escapar do Paredão e lembra que só se salvou uma vez.

Depois disso, Viih Tube contou a João Luiz sobre o seu plano e o brother alertou que caso ela faça isso, Juliette pode virar opção de Caio.'É uma por outra', justifica Viih.