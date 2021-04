João Luiz revela quanto ganha como professor e deixa Fiuk impressionado

Durante um bate-papo com brothers no BBB 21, João Luiz entrou em detalhes sobre algumas das dificuldades da sua profissão de professor do sistema público de Educação. "Eu trabalhava em um lugar onde eu recebia R$ 22 a hora aula. Cada aula tem uns 50 minutos. Eu chegava a dar cinco aulas em um dia… Pra lidar com 40, 60, 160... 210 crianças”, disse ele. "Bizarro", se impressionou Fiuk.

João falando que ganha R$ 22,50 por aula que dura cerca de 50 minutos, pra você ver como o professor é desvalorizado na nossa sociedade#ForaThais | se o Caio | Plantão BBB | Iza no BBB | Igor | Gil e Arthur | PAAAAAU | PAUUUU | Arthur Picoli de Conduru | Eita pic.twitter.com/hmCOBkJ9gB — Loan (@Loansant0s) April 10, 2021

João apontou para um problema que todos os professores enfrentam: apenas recebe pelas horas em sala, sendo que também trabalha muito em casa precisando preparar as aula e corrigir atividades. “[Recebo por aula[ mas meu trabalho não é só dar aula. Eu tenho que preparar a aula antes, estudar o assunto, montar a aula... pra chegar na aula e ganhar os 22 reais", afirmou. Fiuk se impressionou com o valor pago aos educadores: "Caraca, isso é muito pouco!".

Antes da festa #PicPayNoBBB21 João contando sobre sua realidade como professor: “não recebemos pelas horas de preparação das aulas” #BBB21 pic.twitter.com/DzkRS8K8Lw — João Luiz (@joaoluizpedrosa) April 10, 2021

João também comparou o salário que recebe com o que outros amigos da área ganham no sistema privado: "Eu tenho amigos que trabalham em escolas particulares que eles tiram um 6, 7 mil por mês. Eu trabalhando o mesmo tanto tiro R$ 1.900. E você vê, né, ensino particular paga bem mais", disse. "Todo mundo sabe que o salário de um professor é uma bost*, mas ninguém sabe quanto é. E ninguém pensa realmente 'nossa o professor tem que ser mais valorizado'", finalizou.



​Enquanto João falava, Thais contava também sobre o seu horário de trabalho como cirurgiã-dentista: "Trabalho de 8h às 17h". Viih Tube pergunta se ela trabalha final de semana, e Thais confirma: "No sábado".