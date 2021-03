Carla Diaz tem 'DR' com Arthur na festa do BBB21: veja vídeo

Insatisfeita com a resposta, Carla revelou que para ela não está tudo bem. "Não. Lindo, você nem olha na minha cara direito, fala com todo mundo normal e comigo não. Arthur então respondeu: "Tô triste, só isso". Porém, a sister rebateu: "Eu tô escutando isso todo dia Arthur".

A atriz Carla Diaz decidiu conversar com o Arthur durante a festa do líder, Fiuk, na noite desta quarta-feira (17). Ela tem se sentido rejeitada pelo brother e desabafou sobre a relação deles durante o confinamento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.