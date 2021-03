BBB21: Lumena se pronuncia sobre briga entre Gil e Juliette

Para quem não sabe, Gil e Sarah espalharam para alguns colegas que Juliette teria propositalmente sentado ao discutir com Lumena, para prejudicar a imagem da (agora ex) sister e passar a ideia de que ela estava sendo opressora.

Lumena deu a sua opinião nesta quarta-feira (17) sobre o desentendimento entre Gilberto e Juliette envolvendo uma fofoca sobre a discussão que a paraibana teve com Lumena no começo do programa.

