Carla Diaz e Arcrebino trocam indiretas e fãs piram: ‘shippo’

Fora da casa, a atriz ja revelou que não vai ficar com Arthur quando ele for eliminado.

Carla Diaz e Arcrebiano não se relacionaram no BBB21, mas não é por isso que os dois não sejam shippados nas redes sociais. Os ex-bbbs trocaram comentários no Instagram e causaram alvoroço entre os fãs.

