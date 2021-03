BBB21: Arthur detona Carla e diz que são inimigos: ‘se faz de coitada’

O crossfiteiro não mudou de ideia em relação a atriz e continuou detonando Carla. “Agora vai se vitimizar, se fazendo de coitada para todo mundo me odiar aqui. (…) Se ela tá acostumada com os pica da galáxia da Globo, os cara que sabem conversar, os cara que são isso que são aquilo, beleza. Eu não sou assim”, disparou.

Arthur se mostrou irritado pelo fato da atriz ter sido dupla de Fiuk na prova do líder: “Foi o cara que indicou o Projota, e o Projota saiu. Não sou obrigado a perdoar. E terceiro: ela foi dupla do cara no líder. Virou parceirinha de jogo do cara que quer me tirar daqui? Então beleza, a gente é inimigo agora”, disparou.

