Fiuk descobre que Arthur tem ciúmes dele com Carla e detona brother

Unidos pelo VIP de Gilberto, Fiuk, Juliette, Sarah (e o próprio Gil) conversavam no quarto do líder do BBB21 sobre a situação de Carla Diaz com Arthur, que não fala mais com a sister.

Ele não queria nada com ela já fazia tempo ele só quer colocar um motivo foi um conjunto de fatores ao ele pega da o anjo pro Projota em vez de dar pra ela aí vem o Rodolfo dizer que foi por lealdade me poupe — Helen (@Helen22992961) March 20, 2021

Sarah disse que conversou com o brother (veja aqui) e ele admitiu que estava com ciúmes de Fiuk com a atriz.

Juliette defendendo a Carla e Fiuk defendendo



Vídeo: Reprodução Globoplay #BBB21 #RedeBBB pic.twitter.com/X9u6v1qVkF — De Olho Na Treta #BBB21 (@deolhonatreta21) March 20, 2021

Fiuk conseguiu sacar a do Arthur 100% e também entendeu o que a Carla está sentindo. #BBB21 pic.twitter.com/Mh7fFwTsGT — Deborah Is Typing... sobre BBB. (@Deborah88408823) March 20, 2021

Irritado, Fiuk disse o que pensa sobre o relacionamento: “Arthur tá querendo inventar motivo. Carla voltou da prova do líder e ele não falou nada pra ela. Nada. Ele só precisava de motivo. Ele já não olhava na minha cara sem motivo nenhum. Quem faz questão de tratar com a maior indiferença do mundo é ele".

Sarah afirmou que Arthur disse não saber que Carla foi a primeira a voltar da prova, mas Fiuk logo desmentiu: “Arthur saiu do quarto, ficou dez, vinte minutos, passou pela gente e não falou nada. Depois peguei Carla sozinha no quarto. Pô, quando você vê alguém sozinho chorando o mínimo que você faz é perguntar se tá tudo bem.”, disparou. “Ela gostou sim dele. Ela se envolveu sim com ele. E ele fingiu que se envolveu chegou uma hora que começou a se incomodar.”.

Antes disso, o ator conversou com Carla Diaz e distribuiu conselhos para a atriz. “Volta pra você, Carlinha.”.