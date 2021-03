Arthur dispensa Carla e atriz rebate: vai dormir de conchinha com Projota?

A atriz Carla Diaz ao retornar do paredão falso pediu para que Arthur fosse seu parceiro no jogo e no amor, mas parece que não deu muito certo.

Na madrugada deste domingo (14), a ex-chiquitita convidou Arthur para dormir ao seu lado após a festa do BBB21 e levou um fora. "Vou dormir no chão", disse ele.

Carla debochou da resposta do brother. "Vai dormir no chão? De conchinha com o Projota?". "Não", disse Arthur e depois convidou a sister para dormir com ele. "Se quiser dormir no chão, está convidada". E em seguida justificou. "Dormir naquela cama quente não dá, sério. Dormir no chão é de boa e é refrescante", justificou.