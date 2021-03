Vídeo: Gil confronta Carla sobre quarto secreto: 'você viu essa conversa?'

"Vi tudo. Eu não posso ficar dando detalhes, mas o que eu estou falando é que eu vi tudo", fala a atriz (que só teve direito a 6 cards de duas horas cada para ouvir o que os brothers falavam), repetindo que a maneira como ele e outros brothers repassaram a informação a chocou. Gilberto volta a dizer que não passou versão distorcida do que escutou do instrutor de crossfit e que acreditou que ela havia saído do BBB21 por conta do que tinha falado sobre seu relacionamento romântico.

O doutorando em Economia explica: "Foi o tom que ele me passou". A atriz afirma ter visto tudo no Quarto Secreto. O brother insiste: "Você viu essa conversa? Eu, ele e Projota?", perguntando se Carla teve acesso a várias câmeras ao mesmo tempo.

